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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Agthia Group PJSC Bearer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Agthia Group PJSC Bearer wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,018 AED je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Agthia Group PJSC Bearer 0,000 AED je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,21 Milliarden AED – das wäre ein Zuwachs von 6,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden AED umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,231 AED. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 AED einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 5,15 Milliarden AED aus, nachdem im Vorjahr 4,85 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Agthia Group PJSC Bearer Shs
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07:01
|Ausblick: Agthia Group PJSC Bearer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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11.05.26
|Ausblick: Agthia Group PJSC Bearer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Agthia Group PJSC Bearer Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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