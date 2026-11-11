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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: AGT Food and Ingredients vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AGT Food and Ingredients veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,250 CAD je Aktie gegenüber -0,200 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AGT Food and Ingredients in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 656,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 654,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,825 CAD im Vergleich zu -0,540 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,66 Milliarden CAD, gegenüber 2,96 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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