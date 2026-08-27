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Agricultural Bank of China Aktie 11478589 / CNE100000Q43

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Agricultural Bank of China (H) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Agricultural Bank of China
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Agricultural Bank of China (H) präsentiert in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Agricultural Bank of China (H) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 HKD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 195,44 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 372,17 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,844 CNY, gegenüber 0,850 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 775,80 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.476,11 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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