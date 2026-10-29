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Agricultural Bank of China Aktie 11450993 / CNE100000RJ0

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Agricultural Bank of China (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Agricultural Bank of China
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Agricultural Bank of China (A) präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,230 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Agricultural Bank of China (A) mit 0,230 CNY je Aktie genauso viel verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Agricultural Bank of China (A) in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 203,60 Milliarden CNY im Vergleich zu 338,73 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,836 CNY je Aktie, gegenüber 0,780 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 805,47 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1.354,86 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.97 SGB0YU
Short 15’706.16 13.89 SABWMU
Short 16’285.96 8.95 SXB66U
SMI-Kurs: 14’798.23 30.10.2026 10:19:37
Long 14’206.02 19.70 SVBHNU
Long 13’895.60 13.95 S5YRBU
Long 13’282.09 8.84 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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