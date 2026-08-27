Agricultural Bank of China Aktie 11450993 / CNE100000RJ0
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Agricultural Bank of China (A) präsentiert Quartalsergebnisse
Agricultural Bank of China (A) äussert sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Agricultural Bank of China (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 CNY je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 195,44 Milliarden CNY – ein Minus von 43,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agricultural Bank of China (A) 343,68 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,844 CNY im Vergleich zu 0,780 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 775,80 Milliarden CNY, gegenüber 1.354,86 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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