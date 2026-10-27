|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Agnico-Eagle Mines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Agnico-Eagle Mines wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,52 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Agnico-Eagle Mines 2,89 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,00 Milliarden CAD gegenüber 4,21 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,23 CAD, gegenüber 12,42 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 21,50 Milliarden CAD im Vergleich zu 16,64 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Agnico-Eagle Mines Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Agnico-Eagle Mines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Agnico-Eagle Mines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Agnico-Eagle Mines gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Agnico-Eagle Mines präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Agnico-Eagle Mines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Agnico-Eagle Mines Ltd.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.