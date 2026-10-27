Ausblick: Agnico-Eagle Mines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Agnico-Eagle Mines wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,52 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Agnico-Eagle Mines 2,89 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,00 Milliarden CAD gegenüber 4,21 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,23 CAD, gegenüber 12,42 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 21,50 Milliarden CAD im Vergleich zu 16,64 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch