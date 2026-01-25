AGNC Investment Aktie 34063784 / US00123Q1040
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: AGNC Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AGNC Investment wird am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,371 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 66,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 940,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu AGNC Investment Corp
|
07:01
|Ausblick: AGNC Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu AGNC Investment Corp
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
