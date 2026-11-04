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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Agios Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Agios Pharmaceuticals wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,244 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Agios Pharmaceuticals nach den Prognosen von 10 Analysten 51,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 301,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,9 Millionen USD umgesetzt worden.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -5,773 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -7,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 176,7 Millionen USD, gegenüber 54,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Agios Pharmaceuticals Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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