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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Agilent Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Agilent Technologies wird am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,73 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Agilent Technologies ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,86 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Agilent Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,99 Milliarden USD aus.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,20 USD im Vergleich zu 4,57 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 7,50 Milliarden USD, gegenüber 6,95 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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