Ausblick: Agile Therapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agile Therapeutics lässt sich am 22.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Agile Therapeutics die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Agile Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,920 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -9,000 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Agile Therapeutics einen Umsatz von 4,0 Millionen USD eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -5,920 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -58,790 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 20,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 10,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch