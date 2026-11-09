Agfa-Gevaert NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh Aktie 4711644 / US00846M1099
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Agfa-Gevaert NV Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Agfa-Gevaert NV Un wird am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Agfa-Gevaert NV Un für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,116 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Agfa-Gevaert NV Un nach der Prognose von 1 Analyst 303,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 300,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,237 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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