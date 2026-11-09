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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Agfa-Gevaert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Agfa-Gevaert stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,050 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 58,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 1,48 Prozent auf 260,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,104 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,08 Milliarden EUR, gegenüber 1,09 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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