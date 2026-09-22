AGF Management Aktie 676906 / CA0010921058
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22.09.2026 07:01:06
Ausblick: AGF Management stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AGF Management wird am 23.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,575 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,56 Prozent auf 161,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,14 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,99 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 630,6 Millionen CAD, gegenüber 558,1 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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