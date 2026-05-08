Affle Aktie 113580238 / INE00WC01027
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08.05.2026 07:01:06
Ausblick: Affle (India) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Affle (India) wird am 09.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 8,45 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,20 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 32,68 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 27,23 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 27,06 Milliarden INR, gegenüber 22,66 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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