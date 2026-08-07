Affle Aktie 113580238 / INE00WC01027
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07.08.2026 07:01:06
Ausblick: Affle (India) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Affle (India) wird am 08.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 8,60 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Affle (India) 7,52 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 19,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,44 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,21 Milliarden INR umgesetzt.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 39,84 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 32,38 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 32,58 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 27,09 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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