Ausblick: Afcons Infrastructure legt Quartalsergebnis vor

Afcons Infrastructure wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,90 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 33,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,85 INR je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,88 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,36 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,57 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,82 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 122,01 Milliarden INR, gegenüber 119,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net