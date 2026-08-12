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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: AFC Gamma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AFC Gamma
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AFC Gamma wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,200 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AFC Gamma noch -0,600 USD je Aktie verloren.

AFC Gamma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,970 USD, gegenüber -0,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 36,4 Millionen USD im Vergleich zu 31,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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