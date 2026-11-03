Ausblick: Aeva Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aeva Technologies wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,432 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 83,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,562 USD, gegenüber -2,550 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 31,6 Millionen USD im Vergleich zu 18,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net