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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aeva Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aeva Technologies wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,432 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 83,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,562 USD, gegenüber -2,550 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 31,6 Millionen USD im Vergleich zu 18,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Ausblick: Aeva Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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20.10.26
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21.07.26
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05.05.26
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Analysen zu Aeva Technologies Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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