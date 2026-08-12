Aethlon Medical Aktie 159440771 / US00808Y7031
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aethlon Medical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aethlon Medical wird am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aethlon Medical im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,925 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -42,500 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Aethlon Medical mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -14,925 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -53,050 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 0,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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