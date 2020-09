Ausblick: Aesthetic Medical International legt Quartalsergebnis vor

Aesthetic Medical International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.09.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2020 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,559 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aesthetic Medical International noch 0,563 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 31,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 212,2 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 146,1 Millionen CNY aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,640 CNY, gegenüber 1,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 889,0 Millionen CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 869,1 Millionen CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch