Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’790 -1.5%  SPI 17’855 -1.5%  Dow 46’584 -0.2%  DAX 22’922 -1.1%  Euro 0.9219 -0.4%  EStoxx50 5’633 -1.1%  Gold 4’804 2.1%  Bitcoin 56’499 -0.7%  Dollar 0.7895 -1.0%  Öl 95.7 -7.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So finden Startups Investoren
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Erste Schätzungen: Sartorius vz gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse
Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...

Aeon Aktie 762104 / JP3388200002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Aeon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aeon
10.40 EUR -0.95%
Kaufen Verkaufen

Aeon wird am 09.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 32,60 JPY. Im Vorjahresquartal waren 17,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 12,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.984,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.664,30 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 24,38 JPY, gegenüber 11,19 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 10.633,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 10.134,88 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch