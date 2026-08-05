Aemetis Aktie 20864889 / US00770K2024
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aemetis legt Quartalsergebnis vor
Aemetis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,291 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 67,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 29,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,116 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,280 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 284,7 Millionen USD, gegenüber 208,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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