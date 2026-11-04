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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aemetis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aemetis wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,195 USD. Dies würde einen Gewinn von 47,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Aemetis -0,370 USD je Aktie vermeldete.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 74,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 25,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,876 USD im Vergleich zu -1,280 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 264,2 Millionen USD, gegenüber 208,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aemetis Inc
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04.11.26
|Ausblick: Aemetis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Aemetis legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Aemetis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Aemetis Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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