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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aeluma gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Aeluma wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aeluma noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Aeluma 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 0,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 62,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aeluma 1,4 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,587 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,520 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 3,3 Millionen USD, gegenüber 4,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu Aeluma Inc Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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