Aecom Technology Aktie 2986443 / US00766T1007
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aecom Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aecom Technology wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aecom Technology 0,980 USD je Aktie eingenommen.
Aecom Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 51,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,96 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,89 Milliarden USD, gegenüber 16,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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