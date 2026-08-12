Ausblick: Aebi Schmidt veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aebi Schmidt präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,135 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aebi Schmidt ein EPS von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 474,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 41,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 335,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,725 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,200 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,84 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch