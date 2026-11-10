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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aebi Schmidt vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Aebi Schmidt stellt am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,228 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1040,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Aebi Schmidt nach den Prognosen von 4 Analysten 520,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 471,3 Millionen USD umgesetzt worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,710 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,06 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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