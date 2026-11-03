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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Advantage Solutions A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Advantage Solutions A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advantage Solutions A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,105 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 1,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 915,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Advantage Solutions A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 899,5 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -6,380 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -17,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,59 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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