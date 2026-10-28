Ausblick: Advantage Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Advantage Energy lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,110 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 61,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 120,5 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Advantage Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 194,8 Millionen CAD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,605 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,320 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 816,1 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 645,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch