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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Advanced Emissions Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Advanced Emissions Solutions wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Advanced Emissions Solutions noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,2 Millionen USD gegenüber 35,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,011 USD im Vergleich zu -1,270 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 124,2 Millionen USD, gegenüber 120,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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05.05.26
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Analysen zu Advanced Emissions Solutions Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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