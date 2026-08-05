Advanced Drainage Systems Aktie 24150312 / US00790R1041
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Advanced Drainage Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Advanced Drainage Systems lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,10 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Drainage Systems 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet.
Advanced Drainage Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 991,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 829,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,31 USD im Vergleich zu 5,44 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,45 Milliarden USD, gegenüber 3,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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