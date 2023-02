Ausblick: ADTRAN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ADTRAN lässt sich am 20.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ADTRAN die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,154 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ADTRAN 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 367,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 138,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,628 USD, gegenüber 0,380 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 563,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch