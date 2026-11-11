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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: ADNOC Logistics Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ADNOC Logistics Services präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass ADNOC Logistics Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,091 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 AED je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,11 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,65 Milliarden AED im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,302 USD, gegenüber 0,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 7,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,42 Milliarden AED erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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