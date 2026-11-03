Ausblick: ADMA Biologics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADMA Biologics wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ADMA Biologics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,197 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 134,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 138,1 Millionen USD aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,797 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 535,4 Millionen USD, gegenüber 510,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net