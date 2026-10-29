Ausblick: Aditya Vision zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aditya Vision wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,40 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,990 INR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 23,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,66 Milliarden INR gegenüber 4,58 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,26 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,07 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,52 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 26,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net