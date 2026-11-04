Ausblick: Aditya Infotech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aditya Infotech präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 11,70 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 87,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,24 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Aditya Infotech 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,93 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 73,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aditya Infotech 9,20 Milliarden INR umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 59,10 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 32,05 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 65,49 Milliarden INR, gegenüber 42,21 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net