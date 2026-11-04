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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aditya Infotech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aditya Infotech präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 11,70 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 87,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,24 INR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Aditya Infotech 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,93 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 73,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aditya Infotech 9,20 Milliarden INR umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 59,10 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 32,05 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 65,49 Milliarden INR, gegenüber 42,21 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Aditya Infotech Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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