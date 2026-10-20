Aditya Birla Sun Life Amc Aktie 112199007 / INE404A01024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Aditya Birla Sun Life Amc präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aditya Birla Sun Life Amc wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 7,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aditya Birla Sun Life Amc 8,36 INR je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,06 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Aditya Birla Sun Life Amc für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,84 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 38,28 INR, gegenüber 33,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 20,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,61 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aditya Birla Sun Life Amc Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Aditya Birla Sun Life Amc präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ausblick: Aditya Birla Sun Life Amc zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Aditya Birla Sun Life Amc stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Aditya Birla Sun Life Amc Limited Registered Shs 144A Reg S
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- US-Börsen nur teilweise erholt -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street ging es nur in Teilen nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.