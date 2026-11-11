Ausblick: Adecco veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Adecco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,361 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,77 Milliarden USD – ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adecco 6,75 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 26,97 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,05 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net