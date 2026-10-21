Addtech AB Registered b Aktie 56895758 / SE0014781795
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Addtech Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Addtech Registered B wird sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,17 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,79 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,45 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Addtech Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,89 Milliarden SEK aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,41 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,95 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,96 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,70 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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