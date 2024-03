Ausblick: Addex Therapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt zeigte sich am Freitag unterhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts - auf ein neues Rekordhoch. Der Wall Street ging zum Wochenende der Atem aus. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag überwiegend gen Süden.