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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: AdaptHealth A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AdaptHealth A wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,051 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AdaptHealth A noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 725,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 820,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,203 USD, gegenüber -0,520 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,24 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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04.05.26
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Analysen zu AdaptHealth Corp Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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