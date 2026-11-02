Ausblick: AdaptHealth A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AdaptHealth A wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,051 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AdaptHealth A noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 725,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 820,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,203 USD, gegenüber -0,520 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net