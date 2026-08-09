ACV Auction a Aktie 110303654 / US00091G1040
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: ACV Auctions A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ACV Auctions A wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,051 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 214,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,209 USD aus. Im Vorjahr waren -0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 851,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 759,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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