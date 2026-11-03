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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Acushnet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Acushnet wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,983 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Acushnet 0,810 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Acushnet 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 648,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Acushnet 657,7 Millionen USD umsetzen können.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,01 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,67 Milliarden USD, gegenüber 2,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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