Acurx Pharmaceuticals Aktie 147564128 / US00510M2035
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Acurx Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Acurx Pharmaceuticals wird am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,377 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 80,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,890 USD je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,653 USD je Aktie, gegenüber -5,320 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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