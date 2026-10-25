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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Acumen Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Acumen Pharmaceuticals wird am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,389 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,440 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,548 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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