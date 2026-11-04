Ausblick: AcuityAds stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AcuityAds gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass AcuityAds im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 11,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 42,6 Millionen CAD gegenüber 38,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,115 CAD im Vergleich zu -0,280 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 175,0 Millionen CAD, gegenüber 143,6 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net