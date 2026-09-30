Ausblick: Acuity Brands zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Acuity Brands stellt am 01.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,62 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Acuity Brands noch 3,61 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Acuity Brands nach den Prognosen von 6 Analysten 1,24 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,74 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 12,53 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,64 Milliarden USD, gegenüber 4,35 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch