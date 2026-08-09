Ausblick: Acrysil präsentiert Quartalsergebnisse

Acrysil wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 9,60 INR je Aktie gegenüber 8,03 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,59 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 14,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Milliarden INR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 40,23 INR je Aktie, gegenüber 34,52 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 10,75 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 9,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch