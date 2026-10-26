Ausblick: Acme United öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Acme United wird sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,735 USD. Dies würde einem Zuwachs von 59,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Acme United 0,460 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 14,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 56,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,1 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 226,4 Millionen USD, gegenüber 196,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch