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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Acme Solar präsentiert Quartalsergebnisse
Acme Solar lädt am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen, dass Acme Solar für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 90,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,89 Milliarden INR gegenüber 4,68 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,66 INR, gegenüber 8,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 38,95 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,23 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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